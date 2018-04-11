Депутат предложил запретить тонировку машин в "антитеррористических целях"

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в МВД с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, для того чтобы повысить уровень антитеррористической безопасности.

"В ряде стран, где террористические атаки являются скорбной частью будней, в отношении автомобилей действуют дополнительные правила и ограничения, в частности, запрет на использование т. н. "тонировки" (намеренного и нештатного затемнения окон и стекол). Затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство", — пишет депутат в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости, на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова.

Петров отмечает, что такой опыт применяется в ряде регионов Северного Кавказа и стран Европы. Политик также напомнил, что террористы несколько раз использовали автомобили "в качестве убийственного тарана", в связи с чем необходимо принять дополнительные меры по безопасности.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в ПДД и технический регламент с целью полного запрещения тонировки автомобилей за исключением случаев, когда тонирование используется спецслужбами или полицейскими автомобилями", — заключил политик.