ЦСР предложил ввести в российских школах индивидуальное обучение

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В российских школах к 2024 году введут обучение по индивидуальным программам, что позволит раскрыть таланты каждого учащегося, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости.

"У всех детей — свои таланты и свои особенности. Обучение по индивидуальным программам позволит лучшим образом раскрыть возможности каждого школьника", — говорится в докладе.

Помогать в определении потребностей конкретного ребенка будут школьные психологи, число которых, по словам авторов доклада, серьезно увеличится.

Составители стратегии также уточняют, что в будущем школьники освоят базовую современную грамотность: технологическую, финансовую, цифровую, предпринимательскую и правовую.