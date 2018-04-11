Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россияне к началу 2018 года сократили свои сбережения по сравнению с прошлым годом, однако по-прежнему хотят их хранить в рублях, а не в валюте, и в виде наличности и банковских вкладов, а не акций, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" провел всероссийский опрос населения в марте текущего года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах. В ходе исследования россиянам задавались вопросы об их сбережениях, и один из вопросов касался наличия у респондентов и в их семьях сбережений и формы их хранения.

"Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили немногим менее половины россиян — 48%, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года (57%), но все же превышает результаты кризисных 2015 (31%) и 2016 годов (27%)", — говорится в исследовании.

Доля россиян, у которых сбережений нет, в среднем составляет 52%. "Значительно чаще такой ответ указывали граждане с низким доходом (67%), жители сельской местности (59%). А реже всего в отсутствии сбережений признавались жители полумиллионников (44%)", — отмечает холдинг.

При этом доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на уровне в 79%. Для сравнения, в 2016 году в национальной валюте свои сбережения хранили 88% граждан, в 2015 году — 80%. Одновременно за год немного увеличилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и в валюте.

"Такой ответ дали 19% россиян из числа, имеющих сбережения. И это самый высокий показатель за последние годы наблюдений. Зато число поклонников валютных накоплений за год сократилось более чем втрое и составило только 2% против 7% годом ранее", — указывает "Ромир".

Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!

В выборе способа хранения сбережений россияне весьма консервативны. Лучшими способами хранения отложенных средств граждане страны по-прежнему считают банковский вклад (31% респондентов против 26% в 2017 году) или наличные рубли (30% против 25%). На третьем месте по популярности — наличная валюта (17% против 14%).

"За год почти вдвое выросла доля ответов о надежности вложения сбережений в изделия из драгметаллов и камней — до 12%. По остальным вариантам хранения накоплений динамика результатов оказалась несущественной. Так, о надежности инвестиций в бизнес заявили 9% опрошенных, о вложении сбережений в ценные бумаги и акции — 7%", — добавляется в релизе.

Доля россиян, верящих в надежность иностранных банков, уже несколько лет держится на уровне 4%. Кроме того, участникам исследования задавался вопрос, куда бы они предпочли вложить свободные деньги и сбережения. По итогам опроса "Ромир" делает вывод о том, что настроения россиян в 2018 году во многом оказались сходны с докризисными 2012-2013 годами.

"Более трети россиян (36%) сегодня предпочли бы вложить свободные деньги в недвижимость или землю. Банковским депозитам доверили бы свои накопления 31% опрошенных. Выше доля подобных ответов была только в 2012 году (34%). То есть популярность вложений в банковские продукты продолжает расти", — отмечает холдинг.

Между тем привлекательность вложений в бизнес сокращается из года в год: сейчас этот показатель равен 8% и является самым низким за все годы наблюдений. "Интерес к акциям и ценным бумагам среди россиян немного вырос по сравнению с прошлым годом — до 6%, но остается в привычном диапазоне колебаний на протяжении всего периода наблюдений", — указывается в исследовании.

При этом каждый десятый респондент (10%) предпочел бы вообще никуда не вкладывать накопления, а хранить их "на черный день". "За год доля подобных ответов не изменилась. Также на уровне прошлого года (8%) осталась доля тех, кто предпочел бы вкладывать свободные средства в собственное здоровье — лечение, санатории и так далее", — сообщает "Ромир". В свою очередь 9% россиян считают лучшим способом вложения сбережений оплату образования, своего или детей, а 4% россиян готовы на лишние деньги купить новый автомобиль или туристическую поездку.