МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе после предпремьерного показа в Госдуме фильма "Собибор" о единственном удавшемся восстании в нацистском лагере смерти напомнил президенту России Владимиру Путину о предложении посмертно наградить советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание.

Как сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Николай Сванидзе поднимал тему подвига Александра Печерского на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября 2013 года.

"Был такой герой во время Великой Отечественной войны Печерский Александр… Он возглавил восстание, единственное победившее во время Великой Отечественной войны, вообще во время Второй мировой, успешное восстание в лагере смерти. Он выжил, вывел людей в лагере Собибор. Он герой, без страха и упрека, скромный человек. Штрафбат потом, естественно, поскольку был в плену, доживал в бедности в Ростове-на-Дону, в 90-м году ушел из жизни. Речь идет о том, чтобы представить его посмертно к Герою России. Он легендарный человек, о нем даже в Голливуде фильм снимали, Рутгер Хауэр его играл, "Побег из Собибора", — цитируются слова Сванидзе из его обращения к Путину на сайте СПЧ.

Как отметил Сванидзе, на ранее предоставленное в администрацию президента письмо, поддержанное Советом муфтиев и Московской патриархией с просьбой о представлении к награде Печерского, последовал отказ.

"Был ответ, к сожалению, отрицательный от комиссии при вас по государственным наградам, от генерала Панкова, который сказал… "Только тех фронтовиков награждаем, в отношении которых в архивах имеются нереализованные наградные материалы, оформленные во время Великой Отечественной войны. Естественно, там не могло быть на него, потому что он был пленный. Я просил бы вас заняться этим. Скоро будет годовщина, как раз в октябре этого года будет 70-летие этого беспримерного совершенно подвига", — говорится в обращении Сванидзе.

Предпремьерный показ фильма Константина Хабенского "Собибор" о восстании в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году прошел во вторник в Госдуме в рамках парламентского киноклуба. Фильм о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны выйдет в российский прокат 3 мая. Картина выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где было убито около 250 тысяч евреев. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. 12 января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.