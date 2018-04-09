Судья, вынесшая приговор экс-губернатору Белых, ушла в отставку

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко, вынесшая ряд громких приговоров, в том числе экс-губернатору Кировской области Никите Белых, бывшей чиновнице Минобороны РФ Евгении Васильевой и другим, отправлена в отставку, следует из пресс-релиза Квалификационной коллегии судей города Москвы.

В Пресненском суде Москвы Татьяна Васюченко работала с 2002 года. В 2006 году президент наделил ее полномочиями судьи без ограничения срока.

"Квалификационная коллегия города Москвы прекратила полномочия судьи Пресненского районного суда Васюченко Татьяны Михайловны на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в РФ" (письменное заявление судьи об отставке)", — говорится в решении коллегии.

Полномочия 48-летней Васюченко прекращены 15 марта 2018 года.

Последний ее приговор – в отношении экс-губернатора Белых – был вынесен в начале февраля. Тогда она назначила бывшему чиновнику 8 лет колонии строгого режима за два эпизода взяточничества.

Васюченко запомнилась рядом громких дел. Среди них приговор бывшей чиновнице Минобороны РФ Евгении Васильевой, признанной виновной по делу о хищении госимущества. Тогда Васюченко сняла с Васильевой часть обвинений, но несмотря на просьбу прокуратуры приговорить ее к условному сроку, назначила экс-чиновнице 5 лет колонии общего режима.

Кроме того, дело в отношении предпринимателя Сергея Полонского изначально поступило на рассмотрение судье Васюченко. Она сразу с предварительных слушаний вернула его в прокуратуру, поскольку, по ее мнению, обвинительное заключение имело ряд противоречий, в том числе не было указано квалифицирующего признака о совершении преступления группой лиц.