ФАС потребовала от кафе в Златоусте убрать предложение для голых гостей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Управление ФАС по Челябинской области требует от владельца заведения общепита в Златоусте удалить из соцсетей рекламу, где посетителям, пришедшим голыми, обещали бесплатные завтраки, обеды и ужины для всей семьи, сообщает челябинское УФАС.
"Антимонопольная служба признала, что данная реклама противоречит требованиям рекламного законодательства, поскольку содержит непристойные образы… Челябинское УФАС России признало рекламодателя данной рекламы — ООО "МАК" — нарушившим рекламное законодательство и выдало предписание о прекращении ее дальнейшего распространения", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным УФАС, в рекламе не допускается использовать бранные слова, непристойные образы и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории.
В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело, добавляет антимонопольная служба.