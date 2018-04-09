В СПЧ пообещали постоянно держать на контроле тему мусорных полигонов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) будет постоянно заниматься темой полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

В понедельник в СПЧ состоялось рабочее совещание по проблемам экологии Московского региона, в частности, обеспечения чистоты атмосферного воздуха и утилизации органических отходов в Москве и Подмосковье.

В ответ на просьбу журналистов уточнить, шла ли на этом совещании речь о полигоне "Ядрово" близ Волоколамска, Федотов отметил, что эта тема поднималась только в качестве одного из примеров.

"Мы сегодня судьбу существующих полигонов не рассматривали, мы говорили о перспективах. Судьбу существующих полигонов мы рассматривали на специальном заседании совета, которое было немного ранее и которое еще предстоит в будущем. Безусловно, мы этой темой будем заниматься постоянно", — добавил глава СПЧ.

Он отметил, что на сегодняшнем рабочем совещании выступали только специалисты и руководители государственных структур, но в зале находились и представители инициативных групп, общественности, которые живут недалеко от полигонов в Подмосковье и обеспокоены ситуацией. "Мы их пригласили в качестве наблюдателей, чтобы они были в курсе; мы ничего не хотим от них скрывать, наоборот, мы стараемся работать максимально открыто", — отметил Федотов.

На просьбу назвать возможные пути решения проблемы с "Ядрово", он отметил, что не готов давать советы применительно к какому-то конкретному мусорному полигону. "Для этого надо изучать ситуацию на месте и разговаривать и с жителями, и с руководством города, и с руководством области, но самое главное — со специалистами, потому что они подскажут решение. Мы с вами знаем, что самые сложные проблемы всегда имеют простые, ясные для понимания, неправильные решения", — заявил глава СПЧ.