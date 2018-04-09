"Приема не будет". Нотариус вынудила клиентов мыть туалет ради консультации

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Тюмени владелица частного нотариального кабинета Надежда Абрамкина отказалась принимать клиентов после того, как одна из посетительниц воспользовалась уборной, находящейся в помещении. Об этом сообщает местный интернет-портал NashGorod.

По информации издания, к моменту начала работы нотариуса у кабинета собрались несколько посетителей. После того как Абрамкина впустила людей в помещение, одна из клиенток решила воспользоваться туалетом. По какой-то причине нотариуса не устроило состояние уборной. Женщина заявила, что не будет начинать прием, пока посетители не вымоют туалет.

Началась словесная перепалка, которую снял на видео один из очевидцев. Абрамкина возмутилась тем, что ее уборной воспользовались без спроса, и сообщила, что прием отменяется из-за состояния туалета.

"Возникла перепалка, в ходе которой Абрамкина довела молодую оппонентку до слез", — приводит портал слова автора видеоролика.

В итоге одна из клиенток ополоснула унитаз водой, после чего нотариус закрыла уборную на ключ и согласилась начать прием. Абрамкина заявила, что "даже в Сбербанке нет туалета".