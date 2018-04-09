Воронежская область рассчитывает увеличить турпоток на 7-10%

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Власти Воронежской области рассчитывают увеличить поток туристов в регион на 7-10% в год за счет сотрудничества с туроператором "ТТ-ТРЭВЕЛ", сообщает правительство региона.

В 2017 году объем въездного турпотока в Воронежскую область увеличился на 7% относительно 2016 года и составил 642 тысячи человек, а объем платных туристских услуг вырос на 30% — до 1,287 миллиарда рублей. На текущий момент в Воронежской области зарегистрировано 12 туроператоров, в регионе работает 253 турагентства.

Проект соглашения между воронежским правительством и ООО "ТТ-Трэвел" о сотрудничестве в сфере туризма обсуждался 9 апреля на заседании президиума областного правительства под председательством главы региона Александра Гусева.

"Заключение соглашения с TUI России (ООО "ТТ-Трэвел") будет способствовать созданию соответствующих организационных и иных необходимых условий для формирования, продвижения и реализации туристских продуктов Воронежской области на российском и международном рынках, позволит обеспечить прирост объема въездного турпотока в регион на 7-10% ежегодно", — говорится в сообщении.

В рамках соглашения предусматривается, в частности, внедрение мирового опыта и новейших технологий в организации туристской деятельности, участие в подготовке кадров для туриндустрии Воронежской области.

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