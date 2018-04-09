В Екатеринбурге к 2020 году обновят подвижной состав метрополитена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Весь подвижной состав метрополитена Екатеринбурга будет обновлен к 2020 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.
Он добавил, что один конкурс на ремонт состава уже состоялся. "Его выиграл Красноярский вагоноремонтный завод. И поезд в ближайшее время уедет туда на ремонт. И в этом году, в третьем или четвертом квартале, мы планируем приобрести еще два новых состава из четырех вагонов", — отметил Архипов.
Метрополитен в Екатеринбурге был открыт в 1991 году, он состоит из одной ветки, в которую входят девять станций.