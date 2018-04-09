Погибший в Сирии стрингер RT Arabic награжден медалью "За отвагу"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сотрудничавший с RT Arabic журналист Халед аль-Хатыб, погибший в Сирии при обстреле боевиков "Исламского государства"*, посмертно награжден российской медалью "За отвагу".

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За отвагу" аль-Хатыба Халеда Гассана — внештатного корреспондента автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости", гражданина Сирийской Арабской Республики (посмертно)", — говорится в документе.

Кроме того, медалями "За отвагу" награждены водитель "ТВ-Новости" Мухаммад Сулейман Хамхам и оператор Муутаз Сулейман Якуб.

Как сообщалось на сайте RT, аль-Хатыб погиб в июле прошлого года в провинции Хомс, попав под ракетный обстрел ИГ*, а оператор Якуб был ранен, но выжил. С RT аль-Хатыб сотрудничал с апреля того года, в своих репортажах он освещал бои правительственных сил с террористами. Ему было 25 лет.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отмечала, что впервые в истории RT погиб человек, работавший для канала в горячих точках. По его словам, в RT "сделают все, чтобы помочь его семье в этой ситуации".

* Террористическая организация, запрещена в России

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