Одному из самолетов "Аэрофлота" присвоят имя Хворостовского

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Минтрансе согласовали вопрос о присвоении одному из самолетов "Аэрофлота" имени российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, написал в своем Facebook зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР).

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

"Пришло очередное подтверждение. Положительный ответ за подписью министра транспорта Российской Федерации о том, что вопрос о присвоении одному из воздушных судов авиакомпании "Аэрофлот" имени выдающегося российского оперного певца Дмитрия Хворостовского согласован", — сообщил депутат.

К своему посту парламентарий прикрепил скан письма, которое пришло на его имя из Минтранса.

"По запросу Минтранса России ПАО "Аэрофлот" представлена информация о том, что авиакомпанией принято положительное решение о присвоении пассажирскому самолету ПАО "Аэрофлот" имени выдающегося оперного певца, народного артиста РФ Дмитрия Александровича Хворостовского", — говорится в тексте письма.