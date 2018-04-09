Жаров рассказал, как Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Представители Facebook объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова включением его в санкционный список США, но не пояснили избирательность этого правила, заявил журналистам в понедельник руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях. Позже Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.

"Пришел официальный ответ, что, поскольку господин Кадыров находится в санкционном списке, это связано с этим. На второй наш вопрос, почему это касается избирательно только Рамзана Ахматовича, мы ответа не получили", — сказал Жаров.