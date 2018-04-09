Глава Роскомнадзора заявил, что руководство Telegram не идет на диалог

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Руководство Telegram в настоящий момент не идет на диалог, заявил журналистам в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

"Диалога нет, и это самое печальное во всей этой истории", — сказал Жаров.

Он также отметил, что любой мессенджер мог бы "изменить свою архитектуру" для того, чтобы соответствовать законодательству страны, в которой действует.