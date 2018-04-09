Роскомнадзор выступил за доработку законопроекта об информации в соцсетях

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает общую концепцию законопроекта, который налагает особые обязанности на владельцев соцсетей, но к новому проекту об информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, есть ряд вопросов, рассказала начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская.

Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский рассказал РИА Новости, что он и его коллега Андрей Альшевских внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. По его словам, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство о распространении ложной информации и общественно значимых сведений под видом достоверных.

"Основная позиция ведомства сводится к тому, что мы поддерживаем концепцию, поддерживаем необходимость регулирования, но считаем, что технически требует доработки статус и отдельные обязанности, которые вводятся в законопроекте", — заявила Смелянская в ходе выступления на расширенном заседании в Госдуме комитета по информационной политике на тему: "Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей". По ее словам, главный вопрос, который есть у Роскомнадзора к законопроекту, "это правовой статус владельца публичной сети".

"При этом мы поддерживаем и понимаем, насколько нужно введение специальных обязанностей для владельцев публичных соцсетей. Мы глубоко поддерживаем обязанность, связанную с необходимостью организации представительства публичной сети на территории РФ, считаем что это необходимо и для налаживания взаимодействия с данными лицами… Поддерживаем обязанность, связанную с законодательством о выборах. В ходе предвыборной кампании Роскомнадзором фиксировались нарушения в соцсетях", — добавила она.

"Роскомнадзор поддерживает необходимость и целесообразность урегулирования соцсетей. Мы понимаем, что сейчас, в настоящий момент, действительно возникает проблема с тем, какие обязанности возлагаются на социальные сети и какие меры могут быть предприняты к ним для того, чтобы информация, которая распространяется, соответствовала действующему законодательству", — также пояснила свою позицию Смелянская.