Пострадавший при пожаре в кемеровском ТЦ мальчик начал ходить

КЕМЕРОВО, 9 апр — РИА Новости. Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы перевели в отделение восстановительного лечения 11-летнего мальчика, который во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" выпрыгнул с четвертого этажа и получил множественные травмы, он уже заново начал ходить, сообщила РИА Новости в понедельник врач-невролог Ольга Посохова.

При пожаре мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика. По данным врачей, у мальчика три бабушки, которые по очереди находятся с ним в больнице.

"Сегодня мальчик, пострадавший при пожаре в ТРК "Зимняя вишня", переведен в отделение восстановительного лечения "Золотая рыбка". Состояние пациента удовлетворительное, с хорошим восстановительным потенциалом. Мальчик ходит, сидит, пребывает в хорошем настроении", — сказала Посохова, которая руководит центром восстановительного лечения.

По ее словам, ребенок получает комплекс восстановительных процедур, в числе которых биоакустическая коррекция головного мозга, электросон, лечение на платформе "Стабилан", посещение соляной пещеры и прочее. Кроме того, у подростка усиленное белковое питание.

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Ранее сообщалось, что у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка подключили к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.