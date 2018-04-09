Яровая предложила создать орган, отвечающий за безопасность детских игрушек

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила определить орган, отвечающий за безопасность детских игр и игрушек.
Она отметила, что до 2006 года такую экспертизу проводил федеральный Экспертный совет при министерстве образования и науки.
Яровая подчеркнула, что "по итогам проведенного анализа, по результатам работы, проведенной в этом направлении институтом имени Сербского" ею был направлен запрос на имя вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец.
В запросе говорится о необходимости прорабатывания вопроса об определении уполномоченного органа и о разработке порядка проведения социально-психолого-педагогической экспертизы игр, игрушек и игровых сооружений для детей, а также о межведомственной проработке содержания технических регламентов.
Ранее на этом заседании главный внештатный детский специалист-психиатр Министерства здравоохранения РФ Евгений Макушкин заявил о необходимости разработать единые критерии оценки детских игрушек для проведения экспертизы. Он считает, что если не урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, то каждый эксперт будет давать заключение "в зависимости от восприятия этого предмета, от своей подготовки и своих претенденций".