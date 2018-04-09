Роскомнадзор прокомментировал возможность досудебной блокировки Telegram

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера Telegram, заявил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

"А смысл?" — сказал Жаров в ответ на вопрос, будет ли Роскомнадзор просить о временной досудебной блокировке мессенджера.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к этому мессенджеру в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.