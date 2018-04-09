В Приморье ввели особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко 9 апреля подписал распоряжение о введении на всей территории края особого противопожарного режима, сообщает региональная администрация.

Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки в лесах глава региона также подписал постановление о введении режима повышенной готовности в крае.

"Как доложила начальник Примгидромета Татьяна Цурикова, на части территории края сегодня уже наблюдается первый класс пожароопасности леса. В западных районах этот класс ниже, так как здесь выпал снег. По сообщению начальника "Приморской авиабазы" Владимира Куликова, на 12.00 понедельника, 9 апреля, в крае действуют шесть лесных пожаров. В их тушении принимают участие 283 человека, задействовано 95 единиц техники. Локализован пожар в Сихотэ-Алиньском заповеднике, действующим остается пожар на территории национального парка "Зов тигра", — говорится в сообщении.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Тарасенко раскритиковал работу по профилактике пожаров, которую проводили главы муниципалитетов. На недочеты в совместной работе глав, полиции и других ведомств указал прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.

"Ошибки повторяются из года в год. Как правило, причины пожаров – действия населения и неконтролируемые палы травы. Важен контроль на местах со стороны глав и участковых, чтобы сухой травы и мусора не было на подворьях и в селах. Все это может стать очагом возгорания. Нужно заниматься профилактикой", – отметил прокурор.