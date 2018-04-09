На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Снег полностью растаял на главной метеостанции Москвы, заявил в понедельник РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"С сегодняшнего дня Москва избавилась от последнего атрибута зимы — снежного покрова, то есть если вчера еще на метеоплошадке фиксировался один сантиметр, то сегодня он равен нулю", — сказал он.

Тишковец отметил, что снег еще может встречаться во дворах или парках.

"Во дворах, в парковой зоне снег еще может быть, но мы за основу берем главную метеостанцию ВДНХ", — заключил синоптик.