В Ботаническом саду МГУ расцвела орхидея-вампир

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Редкая орхидея-вампир расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в российской столице, сообщила пресс-служба Ботанического сада.

"Редкая орхидея-вампир из Эквадора — зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии "Золотые врата" (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate') — расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут увидеть растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее", — говорится в сообщении.

Как отмечается, орхидея-вампир произрастает лишь в одном месте Земли — в лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800-2200 метров. На одном соцветии образуется до шести эффектных крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Окрас бутона орхидеи сочетает в себе чёрно-пурпурный, зелёный и белый цвета.

Растение представляет собой большую коллекционную ценность и востребовано среди охотников за орхидеями со всего света. Его научное название "Дракула" означает "маленький дракон". С конца мая 2017 года "Аптекарский огород" стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом на территории экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России".

"В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях", — добавили в пресс-службе.