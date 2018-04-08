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Общество

Для Сирии и для туристов: в Чечне рассказали о разработке багги "Чаборз"

08:5208.04.2018
(обновлено: 08:53 08.04.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМногоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в ГудермесеМногоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Год назад началось серийное производство чеченского багги "Чаборз М-3" — машины-трансформера, которая, в зависимости от целей и задач, может выполнять любой вид транспортировки в боевых и разведывательных условиях: доставить экипаж, вооружение, подвезти продовольствие, эвакуировать раненых. Месяц назад была презентована усовершенствованная модель "Чаборз М-6", производство новинки еще не запущено — конструкторы дорабатывают ее после тестирования.

Чеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017
© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназа
На "Армии-2017" представили разработанный в Чечне багги для военных
Корреспонденты РИА Новости посмотрели сборку багги и протестировали его на военном полигоне.

Гонка по бездорожью

Цех по сборке багги расположен на территории Российского университета спецназа под Гудермесом, что в 40 километрах от Грозного. В большом ангаре немноголюдно. Механики молча выполняют свою работу, весь процесс сборки производится вручную. Машин здесь больше, чем людей, примерно несколько десятков стоят стройными рядами. Некоторые уже готовы, некоторые еще в процессе. Все машины собраны по предварительному заказу, после наведения последних штрихов они уйдут к заказчику.

"Сборка производится вручную в Российском университете спецназа. Обучили своих сотрудников. Комплектующие доставляет отечественный автогигант "АвтоВАЗ". Некоторые узлы и агрегаты сами делаем, раму тоже. Сварки, покраски… постоянно вносятся какие- то изменения, дорабатываем. У нас новая партия отличается от предыдущей. Соответственно, большая работа ведется с инструкторским составом, который непосредственно присутствует в университете, они постоянно испытывают новинки. В итоге получается продукт, который востребован", — рассказывает руководитель производства багги в Чечне Владимир Бурлаков.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМногоцелевые автовездеходы марки "Чаборз" проходят испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Многоцелевые автовездеходы марки "Чаборз" проходят испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе

Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
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После беседы с корреспондентом Бурлаков уходит и через несколько минут появляется в полной военной экипировке, готовый сесть за руль чудо-машины. Багги "Чаборз М-3" готов к старту. Вокруг холмы, бездорожье и грязь. Машина набирает скорость, мчимся к полигону, но, несмотря на ямы и ухабы, езда мягкая и довольно комфортная, первоначальный страх улетучивается. Впереди искусственный холм из щебня, вездеход разгоняется, чтоб его преодолеть. Но тут нервы пассажира не выдерживают, он просит его высадить. Лучше наблюдать со стороны. Машина набирает скорость и с легкостью преодолевает препятствие. И так несколько кругов. Затем она спускается в глубокий ров и через липкую грязь выбирается наверх и скрывается за высоким холмом. Видно, что багги "грязи не боятся".

"Подвеска может прорабатывать любые ямы, на которых даже мощный внедорожник сдается. Технические характеристики позволяют преодолевать такие препятствия, что даже мозг человека не готов к этому. Но чтобы сесть за руль любой багги, нужна подготовка, умение управлять, как себя вести на прыжках, как преодолевать танковый ров. Это не каждый сможет, он либо уткнется, либо задача будет не выполнена. Мы готовим водителей, у нас есть полигоны. Здесь ремни безопасности пятиточечные, т.е. если машина перевернется и сделает несколько кувырков, а пассажиры и пилот при этом пристегнуты, они не пострадают", — уверяет Бурлаков.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМногоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Многоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе

Автор идеи и вдохновитель

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Идея разработать и производить отечественные багги для военных целей и проведения разведывательных и боевых спецопераций в горных условиях возникла у главы Чечни Рамзана Кадырова. Возглавлявший сотни спецопераций против террористов в горах и лесу, он поставил задачу разработать такую модель, которая повысит эффективность спецмероприятий и минимизирует потери среди личного состава.

"Без Рамзана Ахматовича ничего не получилось бы, естественно, это его идея. Он дал задание разработать, поскольку из личного опыта понимал необходимость в такой машине. Наша страна производит много разного вооружения, оно лучшее в мире, но в этом сегменте у нас был небольшой провал. Мы восполнили эту нишу", — считает Бурлаков.

Процесс разработки и производства багги курирует, по поручению главы Чечни, заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов.

По его словам, "машина юркая, особенно хороша в горах, поднимается на такие вершины, куда ни одна техника не заезжает".

"У нас была апробация в разных подразделениях, я говорю о М-3. Раньше доезжали на БТРах и УАЗах, оставляли их у подножия гор, а дальше приходилось пробираться, а на М-3 заезжали в самые труднодоступные точки, доставляли людей, снаряжение, боекомплект", — описывает достоинства конструктор.

Название так же соответствует характеристикам — "Чаборз" переводится с чеченского как "медведь-волк".

"Сила и выносливость, характерные черты этих зверей, присущи и нашим багги", — добавляет Бурлаков. По его словам, название выбирали через интернет-голосование, "Чаборз" стал безусловным лидером.

Инструкторская группа не останавливается на достигнутом. Новая модель – шестиместный багги, который значительно превосходит предшественника по мощности и функционалу, в ближайшее время будет запущен в серийное производство. Впервые шестиместный багги "Чаборз М-6" представили на форуме "Армия-2017" в августе прошлого года.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМногоцелевые автовездеходы марки "Чаборз" у сборочного цеха перед испытаниями на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Многоцелевые автовездеходы марки "Чаборз" у сборочного цеха перед испытаниями на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе

Новинка

Багги Чаборз М-6 на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"М-6 — более усовершенствованная модель, на М-3 один бензиновый двигатель, "приоровский", а в М-6 несколько вариантов: бензиновый, дизельный и электрический. Просто на электрической тяге мы можем проехать 80 километров в час. Большой плюс — это бесшумность, можно тихо подкрасться. Здесь более насыщенный модерн и больше разработок. Максимальная скорость, которую может развить М-6 по пересеченной местности и при полном снаряжении, где-то около 150-160 километров в час", — перечисляет Бурлаков.

Он подчеркнул, что бесшумность не характерна для других машин подобного класса. "Бесшумных багги нет, на электротяге еще никто не выпускал, наши первые", — уточняет собеседник.

Машина длиною 5,5 метра может перевозить семь человек и 300 кг груза.

"Есть отсек для раненых, можем сделать любую комплектацию практически под любое вооружение. Можно установить три пулемета и крупнокалиберный сверху, вращающийся на 360 градусов. Также на задней части высаживается два пулеметчика, либо гранатометчика. В зависимости от поставленной задачи, мы можем делать любое крепление. Полный привод работает в разных режимах — можно ехать как по трассе, так и по бездорожью", — поясняет Бурлаков.

Отличие от зарубежных аналогов — в функциональности и цене.

"Прежде всего это отечественная разработка, все детали и комплектующие тоже свои, и, естественно, цена в два раза дешевле, чем зарубежный аналог. По функциональности мы превосходим, по подвеске, по вооружению, по универсальности, то есть любой заказ мы можем выполнить", — уверен Бурлаков. Он затруднился дать оценку стоимости новинки. "Чаборз М-3" стоит в пределах 1,5 миллиона рублей.

Разработчики уже готовят к презентации северный вариант багги.

"Уже готова багги для севера, спереди у нее лыжи, как на снегоходе, а сзади вместо колес гусеницы, так называемые драги. Данная модель проходит апробацию", — сообщил Бурлаков.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМногоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Многоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе

Сирийский опыт

Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чеченские военные багги "Чаборз М-3" поступили в распоряжение российских военных в Сирии и успешно используются для выполнения различных задач в боевых условиях, рассказал Бурлаков.

"Наши багги в Сирии уже третий месяц, они используются для решения боевых задач, водители также прошли подготовку, отзывы положительные. Надеемся, что те, кто непосредственно использует их в реальных боевых условиях, выскажут свои пожелания, и с учетом их замечаний, возможно, внесем изменения. Для нас это будет полезная информация", — отметил Бурлаков.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМногоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Многоцелевой автовездеход марки "Чаборз" проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе

Багги для туристов

Еда в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / zinaidasopina112
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Багги хороши не только для военных целей, но и гражданских. Спрос не меньше, чем на военную технику, поэтому в планах — запустить производство спортивно-туристической модели.

"Мы получаем заказы от туристических компаний. В связи с этим мы разработали "гражданские" модели багги для спорта, туризма, охоты и рыбалки, это "Чаборз М-4", — рассказал Бурлаков.

По его словам, они созданы на базе М-3, только имеют четыре посадочных места.

"Через месяц-два начнем их выпускать, тем более что туризм на Кавказе развивается, открываются новые туристические направления, и машины будут востребованы", — отметил Бурлаков.

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© РИА Новости
Багги "Чаборз" преодолели земляную насыпь во время демонстрационного заезда
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