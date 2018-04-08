Профессор МГУ Леонид Крушинский предложил Валентину, на тот момент прожившему в Красноярске несколько лет и автономно работавшему в тайге месяцами, провести эксперимент. Заключался он в том, чтобы изучить формирование поведения медвежат в естественной среде. Считали так: всему, что умеет взрослый зверь, его учит мать. Пажетнов в итоге эту теорию опроверг. С тремя медвежатами — Катей, Яшей и Тошкой — он прожил два с половиной года.

— Мобильных телефонов и раций не было. Когда начали исследование, с женой договаривались, что через 12 дней я приду в определенное место. Приходил — она меня ждала, забирала мой пустой рюкзак и отдавала полный. А еще мы обменивались письмами, по правилам эксперимента разговаривать при медвежатах было нельзя, — Валентин и Светлана уже 59 лет вместе.