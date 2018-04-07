МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий возможность привлечения к административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся в соответствующую статью (11.23) федерального Кодекса об административных правонарушениях.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 11.23 КоАП за нарушение установленного режима труда и отдыха предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров. Законопроектом устанавливается возможность привлечения к административной ответственности также должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", — говорится в пояснительной записке.

Несоблюдение установленного режима труда и отдыха водителей влечет штраф на водителей от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 7 тысяч до 10 тысяч и на юридических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, гласит проект.

"Кроме того, увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте", — поясняют авторы проекта.

Кроме того, законопроектом предлагается разграничить составы административных правонарушений в зависимости от признаков объективной стороны и субъекта административного правонарушения, законопроектом устанавливается дифференцированный размер административного штрафа в зависимости от субъекта и характера административного правонарушения, также сообщается в пояснительной записке.