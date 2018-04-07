В Москве стартует велопрокатный сезон

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сезон велопроката откроется в Москве 25 апреля, сообщается в информационных материалах общественной палаты, подготовленных к общественным слушаниям по развитию велоинфраструктуры города.
"В этом году мы увеличим количество электробайков и, скорее всего, сменим в середине сезона модель",- сказал РИА Новости представитель городского велопроката.
В новом сезоне заработают 430 станций проката и будут доступны 4,3 тысячи велосипедов.
В общественных слушаниях приняли участие и обменялись мнениями представители общественных организаций, велосипедных, автомобильных и пешеходных сообществ, муниципальные депутаты и урбанисты.