В России ожидается рост случаев загрязнения воды и почвы нефтью

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Рост числа загрязнения водных объектов и почвы нефтепродуктами прогнозируется на территории России в 2018 году из-за высокой степени износа оборудования в нефтегазовом комплексе, предупреждает центр "Антистихия".

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"В 2018 году прогнозируется увеличение количества случаев загрязнения водных объектов и почвы нефтепродуктами", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что этому способствуют высокий уровень износа оборудования перекачки, переработки нефти и нефтепродуктов, а также значительный объем перевозок различными видами транспорта.

"Сохраняется повышенная вероятность возникновения и развития экологических ЧС в нефтегазовом комплексе (причина: бесхозные и заброшенные разведочные скважины в труднодоступных местах, в том числе в сейсмоопасных районах)", — отмечается в документе.

По данным центра "Антистихия", в 2017 году основными причинами аварий на магистральных нефтепроводах стали износ и коррозия металла, механические повреждения, а также несанкционированные врезки.

Всего за десять месяцев прошлого года в РФ зарегистрировано 2475 случаев загрязнения водных объектов, 568 из которых относятся к категории экстремально высоких. В их числе превышение ПДК в 1,23 тысячи раз по сероводороду и сульфидам в озере Отрешное в Нижегородской области и превышение ПДК в 756 раз по ионам меди в реке Нижний Сузун в Новосибирской области.