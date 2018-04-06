В поселениях на берегу Байкала сняли запрет на использование АЗС и кладбищ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Исключение из водоохранной зоны Байкала населенных пунктов не снижает режим охраны озера, в поселениях снят запрет только для заправок и кладбищ, сообщает Минприроды России.

Ранее по итогам "прямой линии" с Владимиром Путиным президентом России было дано поручение правительству совместно с властями Бурятии и Иркутской области завершить уточнение границ водоохранной зоны Байкала для обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"Исключение из водоохранной зоны Байкала населенных пунктов не снижает режим охраны озера, снимая запрет лишь на использование на их территориях кладбищ и АЗС", – говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, причиной изменения границ водоохранной зоны стали предусмотренные Водным кодексом России отдельные запреты и ограничения для 159 населенных пунктов на Байкале с населением более 128 тысяч человек, 40 свалок, около 40 кладбищ и 28 автозаправочных станций.

"Таким образом, корректировка водоохранной зоны в соответствии с распоряжением правительства России фактически отменяет запреты для 128,4 тысячи граждан в части захоронения умерших, использования дорог с асфальтовым покрытием, автозаправочных станций и контейнеров для отходов", – добавили в Минприроды.

Таким образом, эти населенные пункты исключены из водоохранной зоны озера Байкал. При этом водоохранная зона в районах населенных пунктов установлена в 200 метров. Остальные природоохранные ограничения сохраняются на всей центральной экологической зоне Байкала, в которую входит и водоохранная зона, отметили в ведомстве.

"В центральной экологической зоне не допускается сброс неочищенных сточных вод. Для любых проектов реконструкции и строительства на всей Байкальской природной территории, включая все населенные пункты, предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы", – заключили в министерстве.