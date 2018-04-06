В поселениях на берегу Байкала сняли запрет на использование АЗС и кладбищ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Исключение из водоохранной зоны Байкала населенных пунктов не снижает режим охраны озера, в поселениях снят запрет только для заправок и кладбищ, сообщает Минприроды России.
"Исключение из водоохранной зоны Байкала населенных пунктов не снижает режим охраны озера, снимая запрет лишь на использование на их территориях кладбищ и АЗС", – говорится в сообщении.
"Таким образом, корректировка водоохранной зоны в соответствии с распоряжением правительства России фактически отменяет запреты для 128,4 тысячи граждан в части захоронения умерших, использования дорог с асфальтовым покрытием, автозаправочных станций и контейнеров для отходов", – добавили в Минприроды.
"В центральной экологической зоне не допускается сброс неочищенных сточных вод. Для любых проектов реконструкции и строительства на всей Байкальской природной территории, включая все населенные пункты, предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы", – заключили в министерстве.