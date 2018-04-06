Кадыров рассказал, как относится к возможной блокировке Telegram

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не является сторонником блокировки Telegram и сам активно использует мессенджер.

"И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что считает мессенджер "очень удобным".

"Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой. Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять", — добавил глава Чечни.

"Я всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет. Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях", — подчеркнул он.

Кадыров также рассказал, что пользуется мессенджером не только в личных целях, но и по работе.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам.

В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.