Онищенко призвал повышать престиж профессии врача

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Александр Чернышев. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что необходимо повышать престиж профессии медицинского работника в глазах общества. Он также отметил, что нужно внимательно подходить к освещению деятельности врачей и судебным разбирательствам с их участием.

По словам Онищенко, медики — это особая категория людей. "Люди идут в профессию не за деньгами, а чтобы реализовать свое умение и желание сострадать. Я не идеализирую ситуацию, но в большинстве своем это профессионалы, которые служат долгу. За это к ним должно быть особое отношение. Но, к сожалению, сегодня такого отношения в обществе к ним нет", — отметил депутат.

Он напомнил также, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствования системы здравоохранения.

Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что в ситуации, когда профессия врача не ценится по достоинству, страдают сами пациенты. "Вера во врача — сама по себе лечебная процедура. От общения со специалистом людям становится легче", — добавил он.

Парламентарий считает, что помочь решить проблему может особый подход к правовому статусу врачей. "Необходимо вывести судебные разбирательства с участием медицинских работников в особую категорию и с большой осторожностью освещать в публичном пространстве как дела такого рода, так и работу врачей в целом", — предложил Онищенко.

Вместе с тем депутат заметил, что какие бы законы ни принимались, пока не будет искоренена тенденция системного осуждения врачей обществом, ситуацию сложно кардинально изменить. Одним из инструментов для повышения престижа профессии он назвал фильмы и сериалы о медицинских работниках.