В Москве 9 апреля начнется сезонный ремонт дорог

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) с 9 апреля приступят к работам по текущему ремонту дорожного покрытия, всего в 2018 году планируется отремонтировать более 17 миллионов квадратных метров асфальта, сообщили журналистам в пресс-службе КГХ со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что в первую очередь производственные комплексы приступят к ремонту участков МКАД: на внешней стороне автодороги отремонтируют шестой-седьмой километры, 61-67 километры, а также 92-98 километры, на внутренней — 14-17 километры и 17-18 километры. Также ремонт запланирован на пересечении МКАД с Носовихинским шоссе и ряде других объектов.
"Новый асфальт появится также на улицах и переулках, примыкающих к территории ВДНХ. Здесь запланирован полный цикл инженерных работ: замена бордюрного камня, снятие старого асфальтобетонного покрытия путем холодного фрезерования, ремонт объектов люкового хозяйства, устройство двуслойного асфальтобетонного покрытия, нанесение продольной и поперечной дорожной разметки", — добавили в КГХ.