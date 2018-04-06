МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Руководитель столичного главка МЧС Илья Денисов посетил в больнице спасателя Антона Юдина, пострадавшего в среду при тушении пожара на складе шерстопрядильной фабрики на территории ТЦ "Персей", передает корреспондент РИА Новости.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек, пострадали шестеро спасателей. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней тяжести. По словам Денисова, пожарные могли пострадать от "комбинированного воздействия тепла и дыма".

"В 2004 году был тут с такой же проблемой, как у тебя, только палата общая была, так что все знакомо … Тебе просил привет передать министр (РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Пучков Владимир Андреевич, беспокоится за тебя", — сказал Денисов, зайдя в палату.

Начальник столичного главка вручил пациенту пасхальный кулич, поскольку тот останется под наблюдением врачей ещё несколько дней, и соответственно, Пасху тоже встретит в больнице. Денисов пожелал Юдину скорейшего выздоровления.

Спасатель, работающий в пожарной охране уже 16 лет, рассказал корреспонденту РИА Новости подробности пожара, и что он вовремя оказался в руках медиков:

"Взяли противогазы, пошли наверх. Вместе с администрацией мы эвакуировали людей с верхних этажей. Когда эвакуация закончилась, пошли непосредственно в складские помещения, на шестой. Работали там, у очага. Потом почувствовал себя плохо, вышли на лестницу, там выключился, через считанные секунды потерял сознание. Очнулся уже тут, в реанимации. Врачи сказали вовремя привезли," — отметил спасатель.