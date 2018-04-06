Малышева пояснила свои слова об отстреле бродячих собак

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ведущая программы Первого канала "Жить здорово!" Елена Малышева прокомментировала свои слова об отстреле бродячих собак, которые вызвали широкий резонанс в интернете: по словам телеведущей, в программе она хотела рассказать о серьезной проблеме, которая существует в России, и посоветовала тем, кто подписывает против нее петиции, поставить себя или своих близких на место тех, кто пострадал от нападения одичавших животных.

Малышева в выпуске передачи от 29 марта, посвященном проблеме бродячих собак, заявила о том, что их, по ее мнению, необходимо отстреливать. Ее предложение вызвало негодование пользователей социальных сетей, петицию с требованием привлечь телеведущую к уголовной ответственности подписало уже более 20 тысяч человек.

В марте пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Позднее музыкант Юрий Лоза рассказал, что от нападения собак погиб молодой человек его племянницы. Он также был гостем резонансного выпуска программы Малышевой.

"В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки. И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо", — говорится в заявлении Малышевой, поступившем в РИА Новости.

"И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе", — цитирует слова телеведущей пресс-служба.

Малышева добавила, что ей нечего сказать тем людям, которым собаки дороже людей.

"Людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще", — заявила собеседница агентства.