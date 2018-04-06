Москвичам рекомендовали не спешить с переходом на летнюю резину

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуется не спешить с заменой зимней резины на летнюю еще до середины апреля, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

"В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУМВД России по Москве рекомендует водителям ездить как минимум до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура", — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в ЦОДД, хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов, поэтому в ночное время при нынешних погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно.

"Мы также опубликовали информацию на табло о том, что пока еще рано менять шины на летние, чтобы привлечь внимание автомобилистов", — добавил собеседник агентства.