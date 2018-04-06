В МЧС рассказали о результатах проверки пожарной безопасности в Москве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В столице спасатели проверили на состояние пожарной безопасности все торговые центры: за нарушения наказаны 125 юридических и более 100 должностных лиц, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на начальника столичного главка МЧС РФ Илью Денисова.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в регионах РФ начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"Экстренные проверки проводились с 26 марта по 5 апреля. За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 125 юридических и более 100 должностных лиц. Грубые нарушения выявлены в двух торгово-развлекательных центрах, решается вопрос о временном приостановлении их деятельности на срок до 90 суток для устранения всех неисправностей", — говорится в сообщении.

Всего в Москве работает 591 крупный торговый центр, в том числе 120 объектов с развлекательно-досуговыми центрами и кинотеатрами.

"Контроль за состоянием пожарной безопасности в них будет продолжен", — отмечается в релизе.