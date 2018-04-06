Власти Москвы рассказали об ограничениях движения на пасхальные праздники

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти Москвы рассказали о временных ограничениях движения на пасхальные праздники, перекрытия будут связаны с крестными ходами, которые пройдут в разных районах столицы, сообщили журналистам в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Так, в департаменте сообщили, что 6 апреля с 19.30 до 20.00 и 7 апреля с 23.30 до 23.59 ограничения будут введены по маршруту крестного хода от улицы Талалихина по улице Стройковская до Иерусалимской улицы. Также в пятницу с 19.30 до 20.00 и в субботу с 23.30 до 00.30 воскресенья перекроют движение по маршруту крестного хода, который пройдет по Спартаковской улице, по улице Нижняя Красносельская и по Елоховскому проезду.

Помимо этого, с 8.00 субботы до 19.00 воскресенья ограничения введут на Елоховском проезде. В полночь воскресенья из-за крестного хода на 20 минут перекроют движение по маршруту Высоко-Петровский монастырь — улица Петровка – Крапивенский переулок — Петровский бульвар. Также крестный ход пройдет в воскресенье в районе Северное Бутово: там с 11.30 до 14.20 ограничат движение по маршруту улица Академика Глушко – Бульвар Дмитрия Донского (пересечение с улицей Грина) – бульвар Дмитрия Донского (памятный камень у стации метро).