Ветеринар объяснил, почему не стоит чесать собаке живот

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Опрокидываясь на спину в присутствии человека, собаки оказывают ему доверие, однако этот жест совсем не означает просьбу почесать живот, пишет газета Daily Mail.

Издание ссылается на книгу профессора Королевской ветеринарной школы при Эдинбургском университете Джилл Маккей, в которой автор развенчивает популярные мифы о поведении домашних животных.

По словам Маккей, в собачьей стае упасть на спину и задрать все четыре лапы — это показать полное доверие. Хозяин же обычно умиляется этому жесту и пытается погладить или почесать живот питомца, тем самым вторгаясь в его личное пространство. Однако за тысячелетия, проведенные рядом с людьми, собаки научились понимать, что радует человека, и не препятствуют этому.

Другой распространенной ошибкой, которую совершают хозяева, является неправильная реакция на лай, которым собаки встречают незнакомца. Обычно хозяева начинают ругаться или отгонять пса, однако в этой ситуации лучше вообще не обращать на него внимания.

"Собака не всегда понимает, что происходит. Она может подумать, что вы взволнованы, и начать лаять еще сильней <…> В этой ситуации лучше вообще игнорировать животное и не смотреть на него. Собаки любят нас и наше внимание, поэтому это хороший способ объяснить им, что они ведут себя неправильно", — пояснила Маккей.

Ошибки хозяева совершают и при общении с кошками. По мнению эксперта, бессмысленно отучать кота драть диван или пить воду из-под крана.

"Кот заходит в гостиную и первое, что он видит, это диван. Это же еще одна стена, поэтому ее нужно обязательно пометить как свою территорию. Вместо того чтобы кричать на него, поставьте где-нибудь рядом когтеточку", — объяснила Маккей.

Что же касается воды, многие хозяева ставят миски для воды и еды рядом, а кошки этого не любят, поэтому идут искать воду где-нибудь в другом месте. Вывод — поить животное на некотором расстоянии от того места, где оно обычно ест, или соорудить для него питьевой фонтанчик, так как кошки обожают проточную воду.