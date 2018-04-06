Путин рассказал об особом культурном коде россиян

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с одним из лауреатов премии в области литературы и искусства для детей и юношества, что есть некий культурный код, в который каждое поколение россиян вносит свою частичку.
На церемонии в Кремле режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская, получившая премию за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, отметила, что если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино не могло бы существовать.
"Ведь это уникальное явление — российское анимационное кино. Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными, и если бы не эта поддержка, то ничего бы этого не сохранилось", — сказала Вельковская.
Путин, завершая церемонию, отметил, что практически каждый из награжденных говорил о своей семье, об учителях и детях.
Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года. Это три награды по 2,5 миллиона рублей каждая. За четыре минувших года их получили 14 деятелей литературы, изобразительного искусства, музыки, анимации и художественного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля.