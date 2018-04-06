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Общество

Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (81)
14:0906.04.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМессенджер Telegram. Архивное фотоМессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием ограничить доступ к Telegram. Юристы мессенджера заявили, что позиция компании остается прежней — Telegram считает требования ФСБ незаконными и "технически невыполнимыми".

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В вопросе с Telegram нужно дождаться решения суда, заявил Никифоров
"Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты", — сказал адвокат Рамиль Ахметгалиев.

По его словам, в компании пока не получали иск.

Кремль ищет альтернативу

В Кремле прокомментировали сообщения о требовании Роскомнадзора. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Telegram — удобный мессенджер, но в случае блокировки будут искать ему альтернативу.

"Действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами", — отметил он.

По его словам будет жаль, если стороны не придут к компромиссу.

"Мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", — заключил пресс-секретарь.

Клименко предрек крах мессенджера

Как считает советник президента по интернету Герман Клименко, блокировка Telegram приведет к краху мессенджера в стране.

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"Если суд вынесет решение о блокировке Telegram, то в этот же момент все чиновники мгновенно перестанут им пользоваться. Это огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису", — подчеркнул он.

По его словам Клименко, в случае возможной блокировки аудитория сервиса "сожмется и маргинализируется", а пользователи уйдут в другие месенджеры.

При этом он отметил, что стопроцентной блокировки не бывает.

"Произойдет то же самое, что и с торрентами (которые используют средства для обхода блокировок. — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.

Процесс может затянуться на год

В свою очередь, адвокат Людмила Айвар отметила, что рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке Telegram может занять до года.

Председатель СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава СПЧ призвал не торопиться c блокировкой Telegram
По ее словам, по закону срок рассмотрения иска — два месяца, и, хотя этот срок часто не соблюдается, судьи стараются не сильно нарушать его и укладываются в полгода.

"Потом у судьи десять дней на написание мотивировочной части решения — этот срок очень часто нарушают, но будем исходить из добропорядочности судьи. Потом месяц для подачи апелляционной жалобы — ее можно направить по почте: пока дойдет, пока назначат к рассмотрению — еще месяца два", — отметила адвокат.

Как отметила Айвар, есть возможность заблокировать Telegram и до решения суда.

"Роскомнадзор может обратиться с ходатайством о применении до решения суда обеспечительных мер — временной блокировки", — пояснила она.

По ее словам, неизвестно, пойдет ли на это суд, ведь такое решение связано с определенными убытками.

"Telegram — это не только переписка, это и интернет-магазины, коммерция", — добавила адвокат.

По ее мнению, если суд наложит обеспечительные меры, то с уверенностью на 60-70% можно будет сказать, что и итоговое решение будет не в пользу мессенджера.

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В таком случае ответчики не будут затягивать рассмотрение дела, заключила Айвар.

Претензии к Telegram

В среду истекли пятнадцать дней, которые Роскомнадзор отвел администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что это "технически невозможно". При этом в Роскомнадзоре отметили, что не получали официального ответа от компании.

В марте Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор вновь пригрозил мессенджеру блокировкой и дал пятнадцать дней на передачу ключей.

Мессенджер Telegram на экране телефона. архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Telegram опасаются, что, если спецслужба получит ключи шифрования, у нее появится доступ к перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать ее только отдельных пользователей. Если же ведомству потребуются "большие массивы данных", оно обратится за разрешением в суд.

Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России.

В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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