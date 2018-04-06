Адвокаты Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием ограничить доступ к Telegram. Юристы мессенджера заявили, что позиция компании остается прежней — Telegram считает требования ФСБ незаконными и "технически невыполнимыми".
По его словам, в компании пока не получали иск.
Кремль ищет альтернативу
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании Роскомнадзора. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Telegram — удобный мессенджер, но в случае блокировки будут искать ему альтернативу.
"Действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами", — отметил он.
По его словам будет жаль, если стороны не придут к компромиссу.
"Мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", — заключил пресс-секретарь.
Клименко предрек крах мессенджера
Как считает советник президента по интернету Герман Клименко, блокировка Telegram приведет к краху мессенджера в стране.
13.9%Telegram
%WhatsАpp
14.6%Viber
6.5%Skype
5.0%Общаюсь через соцсети
1.6%Другими
11.1%Сразу несколькими из перечисленных
14.9%Не пользуюсь ими
"Если суд вынесет решение о блокировке Telegram, то в этот же момент все чиновники мгновенно перестанут им пользоваться. Это огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису", — подчеркнул он.
По его словам Клименко, в случае возможной блокировки аудитория сервиса "сожмется и маргинализируется", а пользователи уйдут в другие месенджеры.
При этом он отметил, что стопроцентной блокировки не бывает.
"Произойдет то же самое, что и с торрентами (которые используют средства для обхода блокировок. — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.
Процесс может затянуться на год
В свою очередь, адвокат Людмила Айвар отметила, что рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке Telegram может занять до года.
"Потом у судьи десять дней на написание мотивировочной части решения — этот срок очень часто нарушают, но будем исходить из добропорядочности судьи. Потом месяц для подачи апелляционной жалобы — ее можно направить по почте: пока дойдет, пока назначат к рассмотрению — еще месяца два", — отметила адвокат.
Как отметила Айвар, есть возможность заблокировать Telegram и до решения суда.
"Роскомнадзор может обратиться с ходатайством о применении до решения суда обеспечительных мер — временной блокировки", — пояснила она.
По ее словам, неизвестно, пойдет ли на это суд, ведь такое решение связано с определенными убытками.
"Telegram — это не только переписка, это и интернет-магазины, коммерция", — добавила адвокат.
По ее мнению, если суд наложит обеспечительные меры, то с уверенностью на 60-70% можно будет сказать, что и итоговое решение будет не в пользу мессенджера.
29.4%Да, постоянно
12.4%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
0 %Не пользовался и не планирую
20.4%А что это?
В таком случае ответчики не будут затягивать рассмотрение дела, заключила Айвар.
Претензии к Telegram
В среду истекли пятнадцать дней, которые Роскомнадзор отвел администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что это "технически невозможно". При этом в Роскомнадзоре отметили, что не получали официального ответа от компании.
В марте Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор вновь пригрозил мессенджеру блокировкой и дал пятнадцать дней на передачу ключей.
Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России.
В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).