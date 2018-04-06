Москалькова рассказала о снижении числа обращений россиян в ЕСПЧ

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Число обращений россиян в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) снизилось в 8 раз за последние четыре года, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на всероссийском совещании-семинаре с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД.

"Очень важно, что благодаря вашим усилиям сегодня существенно снизилось количество обращений в Европейский суд по правам человека — в 8 раз за последние четыре года", — сказала Москалькова, выступая на совещании.

"Конечно, Европейский суд, который сегодня тоже, к сожалению, грешит двойными стандартами и подходами, пытается Россию поставить на второе место именно коммуницированием жалоб, но это свидетельство того, что (следственный) аппарат стал работать лучше", — добавила омбудсмен.

Крайне важно, подчеркнула она, чтобы содержание под стражей было обоснованным, а сбор доказательств не был связан с нарушениями закона. Подобные нарушения могут быть завуалированы и выражаться, например, в давлении на человека через отказ в свиданиях с близкими родственниками, имеют место и оговоры, которые затем опровергаются в суде, пояснила омбудсмен.

"Но эти ситуации — все-таки единичное в общем масштабе явление, потому что большая часть наших следователей – это высокопрофессиональные люди, готовые на решение крупномасштабных, глобальных задач государства", — сказала Москалькова.

Министр юстиции РФ Александр Коновалов в октябре 2017 года на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным" проинформировал, что число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и составляет меньше восьми тысяч.