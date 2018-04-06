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Глава Корпорации развития Крыма подал в отставку

13:4906.04.2018
02400
© РИА Новости / Александр ПолегенькоБывший глава Корпорации развития Крыма Олег Морозов. Архивное фотоБывший глава Корпорации развития Крыма Олег Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава Корпорации развития республики Крым Олег Морозов покинул занимаемую должность, сообщила главный специалист сектора PR, рекламы и выставочной деятельности корпорации Анна Абувакарова.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Корпорация развития Крыма сменит генерального директора, новым главой учреждения станет победитель конкурса "Лидеры России" Николай Сапрунов, который ранее работал в органах власти Ростовской области.

"Корпорацию развития республики Крым покидает ее генеральный директор Олег Морозов", — сообщила Абувакарова.

При этом сам Морозов заявил, что "поезд" под названием Корпорация развития республики Крым поставлен на рельсы.

"Корпорации развития Крыма 2,5 года. Среди коллег из других регионов она – одна из самых молодых. Но для своего возраста уже крепко стоит на ногах. Уходя, могу с полной уверенностью сказать, что свой путь в качестве стартапа корпорация прошла", — сказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

Набережная имени Ленина в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По информации Абувакаровой, с 10 апреля корпорацию возглавит Николай Сапрунов.

Корпорация развития республики Крым создана в соответствии с распоряжением совета министров Крыма в ноябре 2015 года, в задачи акционерного общества входит поиск и привлечение инвесторов в регион и продвижение Крыма на российском и зарубежных рынках.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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