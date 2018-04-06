Выступление участницы "Ты супер!" набрало более 11 миллионов просмотров

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Выступление участницы второго сезона вокального конкурса "Ты супер!" Дианы Анкудиновой набрало более 11 миллионов просмотров (суммарное количество просмотров двух видео одного выступления) на YouTube.

В свои 14 лет девочка пережила не одну трагедию, но, несмотря на удары судьбы, осталась доброй и жизнерадостной. На проекте она собирается попробовать себя в разных жанрах и для начала выбрала композицию Derniere Danse певицы Indila.

"Я очень благодарна, всем людям, которые посмотрели моё выступление. Когда я в первый раз вбила своё имя в поисковой строке YouTube, под видео моего номера на "Ты супер!" была цифра — миллион просмотров, и с каждым днём она становилась всё больше. После такого успеха я чувствую себя ответственной перед зрителями и понимаю, что не могу разочаровать их. Каждый новый выход на сцену должен быть лучше предыдущего", — сказала Диана.

Подробности выступления НТВ покажет в субботу, 7 апреля.

Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Соревнования помогают детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.