МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскомнадзор направил в Facebook письмо с просьбой пояснить позицию в связи с ограничением доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в этой соцсети и в сервисе Instagram (принадлежит Facebook), говорится в сообщении службы.

В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA".

"Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной социальной сети, а также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram", — сообщает Роскомнадзор.

В Роскомнадзоре расценивают данный шаг как продолжение руководством компании Facebook "недружественной политики в отношении российских пользователей". В запросе службы, в том числе, отмечается, что факт ограничения доступа "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России".