В Госдуме задумались о создании полиции нравов на время ЧМ-2018

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением сформировать экспериментальный отряд при МВД, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности на чемпионате мира по футболу 2018. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на текст обращения.
Милонов считает, что такие криминальные случаи могут негативно сказаться на имидже страны. По его мнению, отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодежи. Депутат готов лично возглавить организацию.
"Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов — настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию", — заявил Милонов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.