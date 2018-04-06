В России ввели оценку чиновников по качеству работы с гражданами

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников, в частности вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами, соответствующее постановление опубликовано утром в пятницу на сайте кабинета.
Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами граждан.
"Механизм оценки гражданами качества предоставления услуг распространён на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ", — добавляется в сообщении.