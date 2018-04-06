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Общество

Идея участия собак в "Бессмертном полку" вызвала споры в Калининграде

03:0406.04.2018
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки. Архивное фотоВолонтеры раздают георгиевские ленточки. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КАЛИНИНГРАД, 6 апр — РИА Новости. Жительница Калининграда Екатерина Карамарина, считающая подвиги собак во время Великой Отечественной войны незаслуженно забытыми, предложила разрешить участие в шествии "Бессмертный полк" хозяев с их животными. Идея понравилась далеко не всем, породив в социальных сетях бурные дискуссии.

Вид на город Сиэтл в США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
Организаторы рассказали о проведении "Бессмертного полка" в Сиэтле
Четвероногие герои

"Я считаю необходимым напомнить о том, что гибли не только люди, о том, что большой вклад в дело победы внесли собаки, которые бок о бок сражались. Мы перестали ответственно относиться к собакам и ко всему, что касается войны. Мы забыли, насколько тяжело нам досталась та жизнь, которой мы сейчас живем. Люди стали издеваться над животными, раньше такого не было", — заявила Карамарина РИА Новости.

Она рассказала, что изначально подавала заявку на участие в военном параде, но получила отказ. Тем не менее, женщина не оставила свою идею, около 45 человек с четвероногими питомцами готовятся участвовать в шествии. Инициатива пришлась по душе руководителю регионального штаба общественно-патриотического движения "Бессмертный полк России" Василию Кучеру.

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© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"
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"Лично я эту идею поддерживаю. Но не я принимаю решение. Уже три года подряд у нас разворачивается предварительный штаб, где участвуют и городские, и областные власти, представители правоохранительных органов, обсуждается прохождение колонны. Я обращусь к этому штабу, какое будет принято решение. Лично я считаю, что это имеет право на жизнь, но это обсуждаемо, потому что есть определенные требования к определенным мероприятиям", — сказал РИА Новости Кучер.

Не в том месте не в то время

В развернувшийся в интернете спор, есть ли собаке место на шествии "Бессмертный полк", включились не только любители животных, но и журналисты, военные, инженеры, региональные министры и бывшие главы муниципалитетов. Равнодушным идея не оставила никого.

"Такие инициативы это попытка нивелировать память павших и поставить их в один ряд с собаками. При этом я сам очень люблю собак. Насколько мне известно, в уставе организации прописано, что нельзя во время шествия демонстрировать то, что разъединяет людей, даже политическую символику. Этот вопрос напрямую разъединяет людей", — считает калининградец Михаил Суханов.

Генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле. Архивное фото
© РИА Новости / Меган Джонсон
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ФБР посетило организаторов акции "Бессмертный полк" в Сиэтле
По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы напомнить о подвиге животных на фронте, но это было бы уместно сделать в другой форме и в другом месте. Например, при реконструкции сражений. Он считает, что участие в шествии животных способствует превращению акции в карнавал.

Подобную мысль разделяет и руководитель калининградского поискового отряда "Совесть" Руслан Хисамов. Уже не первый год именно сохранение памяти о погибших является его главной задачей.

"Во-первых, информация о героических моментах, связанных с животными, ни от кого не утаивается. Во-вторых, если для инициаторов важна сама идея и их как общественников не пускают, то могли бы пройти в строю во время парада специалисты-кинологи, такие подразделения у нас есть, почему бы и нет. Но в таком виде, как они предлагают, нельзя это позволять. И почему именно "Бессмертный полк", инициаторы движения должны бить тревогу", — считает Хисамов.

Идею не поняли

Инициатор акции убеждена, что само появление животных не должно оскорбить ни чьих чувств. Более того, собаки, владельцы которых поддержали ее идею, обладают достаточной дисциплиной, воспитанием и стабильной психикой, чтобы участвовать в шествии.

"Если бы в соцсетях, в том числе, не преподнесли информацию так некорректно, люди бы восприняли идею адекватно. А люди преподносят это так, что мы со своими собаками влезем в колонну людей, которые несут плакаты со своими родственниками, но, конечно, это бред. Предполагалось, что мы пойдем строго после того, как завершится шествие "Бессмертного полка". Пойдем строго организованной военной коробкой, в форме, собаки тоже будут одеты по форме", — добавила Карамарина.

"Я объясняю, что не нужно сравнивать наших младших товарищей, которые принимали участие в боях, с теми, кто охранял концентрационные лагеря. Это можно применить и к человеку: у нас были и герои, а были полицаи или власовцы. Когда начинают так говорить, что давайте мы лошадей поведем, верблюдов, ослов, дельфинов, голубей – я могу только сожалеть, что люди не понимают глубины данного вопроса", — отмечает Кучер.

Решение, смогут ли собаки попасть в колонну именно в рамках акции "Бессмертный полк", еще предстоит принять штабу регионального отделения движения.

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