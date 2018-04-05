Путин встретился с новым главой Кемеровской области

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил основные вопросы развития Кемеровской области с новым временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым. Тот в свою очередь заверил, что в Кемерово работают с каждой семьей, пострадавшей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"Вам довелось вступить в должность исполняющего обязанности главы Кемеровской области в сложное время, можно сказать, даже в критической ситуации, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже мобилизовать все ваши качества положительные, а у вас их достаточно, вы их проявили в различных местах весьма и весьма достойно", — сказал Путин на встрече с Цивилевым.

Президент РФ выразил надежду, что жители Кузбасса почувствуют указанную характеристику нового врио, когда он в полной мере приступит к работе.

Путин сообщил, что по оценкам правительства эффективность региональной команды находятся на 73-м месте в целом по РФ. "То есть, вроде бы как и не такой большой показатель, но есть, совершенно очевидно, положительные тенденции в ситуации на сегодняшний день: это самообеспеченность финансами, настойчивая очень устойчивая финансовая политика прежней власти и прежнего губернатора. Все это хороший задел для того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Кемерово является признанным лидером в промышленном освоении углей и металлургической промышленности полного цикла.

Цивилев со своей стороны отметил, что самый главный потенциал Кемеровской области — это люди. "Сейчас мы вынуждены заниматься, работать индивидуально с каждой семьей, чтобы оказать помощь всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Одновременно мы занимаемся тем, чтобы эта трагедия никогда не повторилась", — сказал Цивилев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.