Власти Крыма рассказали, как "процветал" бы полуостров при Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым, оставшись в составе Украины, процветал бы разрухой в экономике и чертополохом на полях, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если бы Луганск, Донецк и Крым остались под контролем Киева, то "они бы процветали".

"Можно было бы согласиться с Гройсманом. Если бы Крым был в составе Украины, то он сегодня процветал бы чертополохом и бурьяном на полях, разрухой, тиной в озерах и реках. Процветал бы сединами людскими, слезами и проклятиями в адрес центральной власти Украины. Здесь Гройсман, конечно, на сто процентов прав", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, если бы Крым остался под юрисдикцией Украины, его постигла участь других украинских регионов, где идет обнищание населения.

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