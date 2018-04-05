Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня": Абрамочкин был репортером от бога

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Легенда отечественной фотожурналистики Юрий Абрамочкин был репортером от бога, его фотографии уникальны и во многом философичны, заявил глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

Известный советский и российский фотограф, обладатель престижных международных премий Юрий Абрамочкин скончался в ночь на четверг на 82-м году жизни.

"Юрий Васильевич – человек, которого я знал, с которым работал. Абрамочкин — это эпоха, репортер от бога, второго такого во всей команде АПН (Агентство печати "Новости") не было. Человек, который всегда носил в кармане камеру, и было ощущение, что Юрий Васильевич всегда держал палец на кнопке, сканировал пространство. Его фотографии уникальны, во многом философичны. Непонятно, как они сняты, потому что на них — мгновения, мгновения, к которым Юрий Васильевич был всегда готов. В этом выражался его характер, его великий талант", — сказал Штоль.

Абрамочкин был сотрудником Агентства печати "Новости", которое теперь носит название "Россия сегодня", снимал для журналов Life, Stern, Paris Match. За долгие годы своей репортерской деятельности он собрал богатую коллекцию фотоснимков, среди которых портреты великих деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей. Героями его работ в разное время стали Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Андрей Сахаров. Выставки фотографий Абрамочкина проходили во многих странах.

В АПН Абрамочкин пришел в январе 1960 года и работал специальным фотокорреспондентом в информационном агентстве, впоследствии сменившем название, до декабря 2003 года. Был лауреатом премии "Золотой глаз" WORLD PRESS PHOTO, включен в Международную монографию "Современные фотографы" Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London.