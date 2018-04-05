Госдума приняла закон о введении новой меры пресечения в Уголовный кодекс

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума в четверг в третьем, окончательном чтении приняла закон, предусматривающий введение новой меры пресечения — "запрета определенных действий".

Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы в 2015 году, документ дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей о "запрете определенных действий".

"Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, суд может запретить обвиняемому или подозреваемому в определенные периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем или другим транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как отмечается, подозреваемый или обвиняемый может пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем. "О каждом таком звонке в случае установления запретов, связанных с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган", — говорится в документе.

Отмечается также, что срок применения запрета устанавливает и продлевает суд, и с момента вынесения судом решения о его установлении срок не может превышать по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.