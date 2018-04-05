В Telegram объяснили, почему не могут обжаловать решение ВС по спору с ФСБ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Юристы Telegram заявляют, что не могут обжаловать решение Верховного суда РФ по ключам шифрования, потому что до сих пор не получили мотивировочную часть.

"По сложным административным делам может быть объявлена резолютивная часть решения суда. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания судебного разбирательства по административному делу. Прошло 15 дней, решения так и нет — ни в карточке производства, ни на почте, нигде", — сообщил в четверг адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В связи с этим, заявляет защита, она не может "подготовить и подать апелляционную жалобу". Из-за сложившейся ситуации защита направила в ВС РФ ходатайство, в котором просит прислать ей мотивировочную часть решения.

Комментариями Верховного суда РИА Новости пока не располагает.

Между тем в среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России, однако пока, судя по сообщениям СМИ, не сделало этого.

В самом Telegram заявляют, что требования спецслужбы невыполнимы по техническим причинам – из-за архитектуры мессенджера.