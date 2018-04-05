В Telegram объяснили, почему не могут обжаловать решение ВС по спору с ФСБ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Юристы Telegram заявляют, что не могут обжаловать решение Верховного суда РФ по ключам шифрования, потому что до сих пор не получили мотивировочную часть.
В связи с этим, заявляет защита, она не может "подготовить и подать апелляционную жалобу". Из-за сложившейся ситуации защита направила в ВС РФ ходатайство, в котором просит прислать ей мотивировочную часть решения.
Между тем в среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России, однако пока, судя по сообщениям СМИ, не сделало этого.
В самом Telegram заявляют, что требования спецслужбы невыполнимы по техническим причинам – из-за архитектуры мессенджера.